Kiev anunciou um aumento na densidade de campos minados na fronteira com a Bielo-Rússia

“Avaliamos o nível da ameaça militar, levando em consideração as forças que agora estão no território da Bielo-Rússia. Conseguimos fortalecer significativamente a fronteira norte. Criamos um sistema de barreiras de engenharia, em particular minas explosivas, aumentando seu densidade ao longo da fronteira do estado dezenas de vezes. Formamos um sistema de linhas e posições defensivas”, disse Naev ao canal de telegrama “Forças Armadas Operacionais da Ucrânia”.