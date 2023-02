O principal diplomata do país alertou que “algumas forças” podem se opor ao plano de Pequim

A China apresentará um plano destinado a resolver pacificamente o conflito na Ucrânia, disse o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, na Conferência de Segurança de Munique no sábado. Aqueles que pedem a continuação da luta “não se preocupe com a vida e a morte dos ucranianos” ele também alertou.

“Apresentaremos a posição da China sobre a solução política da crise na Ucrânia”, Wang disse, sem fornecer um cronograma para a proposta. “Estaremos firmes do lado da paz e do diálogo.”

Wang não delineou nenhum detalhe do plano, mas disse que “a integridade territorial e a soberania” dos envolvidos devem ser respeitados, assim como o “preocupações de segurança legítimas” dos beligerantes. “Ataques a centrais nucleares” também devem se opor, disse ele, provavelmente em referência à Usina Nuclear de Zaporozhye, que a Ucrânia e a Rússia acusaram uma à outra de bombardear.

A China está bem posicionada para intermediar a paz, disse ele, pois é “não é uma parte diretamente envolvida, mas [it] não ficou de braços cruzados” desde que a operação militar da Rússia na Ucrânia começou há quase um ano.













A China se recusou a aderir ao regime de sanções liderado pelo Ocidente contra a Rússia e aprofundou seus laços econômicos com Moscou no ano passado. Durante esse período, Wang disse que a China apoiou as negociações de paz na Bielorrússia e Türkiye, as últimas das quais foram encerradas abruptamente pelo lado ucraniano na primavera passada, apesar de um acordo ter sido alcançado em princípio.

O ex-primeiro-ministro israelense Naftali Bennett afirmou que Kiev se retirou dessas negociações a pedido do Ocidente, enquanto relatos da mídia ucraniana culparam o ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson por instar os ucranianos a desistir de um acordo.

“Vimos um texto-quadro sobre a resolução pacífica da crise, mas foi travado” Wang disse a sua audiência em Munique. Sem culpar diretamente nenhum país ocidental, o diplomata chinês sugeriu que “algumas forças podem não querer que as negociações de paz se materializem.”

“Eles não se importam com a vida e a morte dos ucranianos ou com os danos à Europa”, Ele continuou. “Eles podem ter objetivos estratégicos maiores do que a própria Ucrânia.”

Autoridades americanas e da OTAN têm instado consistentemente a Ucrânia a continuar lutando, com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, declarando em dezembro que um cessar-fogo levaria à “uma falsa paz”. Os líderes europeus, enquanto isso, mantiveram a linha dos EUA de que Kiev decidirá quando se sentar para conversar.