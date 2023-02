Orbán: Europa pode acabar enviando tropas para a Ucrânia

O primeiro-ministro sugeriu que o conflito na Ucrânia termine na mesa de negociações o mais rápido possível, devido aos seus custos, e que seria errado para a Hungria colocar os interesses da Ucrânia acima dos interesses de seu próprio povo. Ele citou os custos do abandono do petróleo, do gás e da energia nuclear russos como prejudicando a economia nacional.