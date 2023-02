A Ucrânia dominou o encontro anual, com os líderes ocidentais prometendo fazer mais para combater a Rússia

Antes do primeiro aniversário da operação militar da Rússia na Ucrânia, líderes ocidentais, diplomatas, oficiais e espiões estão reunidos em Munique neste fim de semana para discutir seus esforços contínuos para apoiar as forças armadas de Kiev.

Acontecendo de sexta a domingo, a Conferência de Segurança de Munique é um assunto global, com a presença de convidados de mais de 100 países. No entanto, a conferência deste ano concentrou-se principalmente na Ucrânia, com o presidente Vladimir Zelensky instando seus apoiadores ocidentais a fornecer mais “armas modernas”, e os líderes do Reino Unido, França e Alemanha aparentemente ansiosos para atender às suas demandas.

Sunak dobra









Falando na conferência na sexta-feira, o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, pediu aos líderes ocidentais que dêem à Ucrânia “capacidades avançadas padrão da OTAN”. Agora é a hora de “apostar” sobre apoio militar a Kiev, acrescentou, não importando o custo em “sangue e tesouro”.

O Reino Unido é o maior fornecedor de ajuda militar para a Ucrânia depois dos EUA, com Londres comprometendo £ 2,3 bilhões (US$ 2,77 bilhões) para as forças de Kiev no ano passado. Além de treinar 20.000 soldados e pilotos ucranianos este ano, Sunak anunciou recentemente que o Reino Unido enviaria 14 tanques de batalha Challenger 2 para a Ucrânia, junto com todo o estoque de canhões de artilharia AS90 do país. O presidente russo, Vladimir Putin, é “apostando que vamos perder a coragem”, disse Sunak, prometendo que o Reino Unido “provar que ele está errado” aumentando o fornecimento de munição de artilharia, veículos blindados e sistemas de defesa aérea. No entanto, relatórios sugerem que o fluxo de armas para a Ucrânia deixou os estoques britânicos esgotados.

Alemanha assume a liderança em tanquesO chanceler alemão, Olaf Scholz, pediu aos aliados que enviem tanques de guerra Leopard 2 da Ucrânia de seus próprios estoques. Berlim foi “campanha intensiva” por isso, uma vez que deu aos operadores dos Leopards permissão para exportá-los para a Ucrânia no mês passado, afirmou. A posição de Scholz marca uma reviravolta dramática, já que seu governo inicialmente se recusou a autorizar a entrega dos tanques. Berlim cedeu diante de uma campanha de pressão de seus aliados, mas esses aliados desde então moderaram seu entusiasmo. Dinamarca, Grécia, Suíça e Turquia se recusaram terminantemente a doar seus Leopardos, e a Finlândia – que liderou a “liberte os leopardos” campanha para pressionar a Alemanha – apenas prometeu treinar soldados ucranianos nos tanques. CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Lavrov desafia as reivindicações do neocolonialismo francês Canadá, Noruega, Portugal e Polônia estão entre os poucos outros estados que concordaram em fornecer Leopards, embora o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, tenha reconhecido esta semana que eles apenas reuniram “meio batalhão” até aqui.

Macron rejeita ‘mudança de regime’ O presidente francês, Emmanuel Macron, declarou na sexta-feira que Paris não busca “mudança de regime” em Moscou, posição não compartilhada por seus aliados em Kiev. “Quando ouço muitas pessoas defendendo a mudança de regime, eu apenas pergunto: para qual mudança? Quem é o próximo? Experimentamos várias vezes na última década muitas mudanças de regime em muitos países. É um fracasso total”, disse Macron. Macron manteve contato com Putin desde o início da operação militar na Ucrânia e alertou o Ocidente contra tentar forçar “humilhante” termos de paz para a Rússia. No entanto, ele continuou a fornecer às forças de Kiev armas cada vez mais pesadas, incluindo veículos de combate de infantaria e canhões de artilharia.

Stoltenberg oferece esperança de adesão à OTAN









A Ucrânia pode aderir à OTAN, mas apenas se “prevalece como um estado soberano e independente”, O secretário-geral Jens Stoltenberg afirmou no sábado. Essa condição está de acordo com as regras de adesão da OTAN e com a declaração do bloco em 2008 de que a Ucrânia e a Geórgia se tornariam membros em um ponto indeterminado no futuro. Nesse ínterim, Stoltenberg prometeu continuar canalizando ajuda militar para Kiev, argumentando que, embora esse apoio “riscos desencadeando escalada”, o “o maior risco de todos é se Putin vencer.” A Rússia alertou repetidamente que a ajuda militar ocidental à Ucrânia apenas prolongará o conflito sem alterar seu resultado. Em um post de mídia social no sábado, o ex-presidente russo Dmitry Medvedev escreveu que a declaração de Stoltenberg mostra sua “ódio e medo”, bem como a sua vontade de arriscar “uma terceira guerra mundial”.