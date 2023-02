Ucrânia ‘petição de paz’ ​​apoiada por quase meio milhão de alemães – CMIO

O documento de co-autoria do proeminente político de esquerda Sahra Wagenknecht sugere que as entregas de armas devem parar

Quase 500.000 alemães apoiaram uma petição instando o chanceler Olaf Scholz a liderar os esforços para as negociações de paz na Ucrânia. O apelo é de autoria da jornalista Alice Schwarzer e Sahra Wagenknecht, um proeminente membro do Partido de Esquerda da Alemanha (Die Linke), e implora às autoridades em Berlim que não forneçam mais armas a Kiev.

O documento, publicado na passada sexta-feira e que desde então tem reunido um número crescente de apoiantes, afirma que o conflito na Ucrânia já custou a vida a mais de 200 mil militares e 50 mil civis.

“Se a luta continuar assim, a Ucrânia logo será um país despovoado e destruído,” os autores alertam. Wagenknecht e Schwarzer também argumentam que “muita gente na Europa teme uma expansão da guerra.”

A petição afirma que os ucranianos precisam da solidariedade da Alemanha, mas questiona se as atuais políticas de Berlim realmente refletem o apoio de que precisam.

“Qual é agora, um ano depois, o verdadeiro objetivo desta guerra?” perguntam os autores, citando o recente comentário da ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, sobre a Europa estar em guerra com a Rússia.













A petição expressa ceticismo sobre se o governo de Scholz manterá sua palavra e não fornecerá caças à Ucrânia. Segundo Wagenknecht e Schwarzer, a chanceler alemã já cruzou vários “linhas vermelhas” nos últimos meses.

A dupla também alerta que o presidente russo, Vladimir Putin, pode desencadear um “contra-ataque máximo,” se a Ucrânia retomar a Crimeia – que está entre as metas estabelecidas por altos funcionários em Kiev.

“Estamos, então, inexoravelmente escorregando por uma calha que leva a uma guerra mundial e a uma guerra nuclear?” pergunta a petição, acrescentando que numerosos grandes conflitos começaram assim e que outro pode acabar sendo o último da humanidade.

A petição enfatiza que “negociar não significa capitular,” mas sim para “fazer concessões de ambos os lados.” Os autores afirmam que metade da população alemã deseja negociações de paz imediatas e sugerem que o governo atenda a seus apelos.

“Exigimos que o chanceler federal pare com a escalada de entrega de armas,” afirma o documento, instando as autoridades em Berlim a se concentrar nos esforços de paz e formar uma aliança internacional para esse fim.

A petição recebeu 496.008 assinaturas no momento da redação.

Moscou sinalizou repetidamente que está aberta a negociações com Kiev, desde que os líderes ucranianos aceitem as condições da Rússia e reconheçam o que o Kremlin chama de “realidade no terreno.”

No início de outubro de 2022, o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, descartou as negociações com seu homólogo russo. Kiev insiste em uma vitória militar sobre a Rússia e se recusa a fazer quaisquer concessões territoriais ao vizinho.