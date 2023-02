Secretário de Estado dos EUA, líderes da Armênia e do Azerbaijão se reúnem em Munique

O secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, está se reunindo com os líderes da Armênia e do Azerbaijão, Nikol Pashinyan e Ilham Aliyev, em Munique, segundo o canal de telegrama do governo armênio.

Na quinta-feira, Pashinyan disse que a Armênia havia concluído a próxima etapa do trabalho de um tratado de paz e o estabelecimento de relações com o Azerbaijão, e as propostas armênias foram submetidas ao lado azerbaijano. Segundo ele, isso deve ser entendido como um rascunho de um documento integral com as propostas do lado armênio. As propostas também foram submetidas aos co-presidentes do Grupo OSCE Minsk.