Polícia disse para manter registro de ‘teóricos da conspiração’ e ‘comunistas’ – CMIO

A aplicação da lei em Queensland, na Austrália, deve relatar interações com ‘extremistas’ para equipes antiterroristas

A polícia de Queensland é obrigada a relatar interações com pessoas que “supostamente possuem uma série de crenças ideológicas” Incluindo “teóricos da conspiração,” de acordo com um e-mail enviado a todos os membros do Serviço de Polícia de Queensland na quinta-feira e visto pela ABC News.

A polícia deve registrar as interações com tais indivíduos no banco de dados QPrime do estado “na primeira oportunidade disponível”, afirma o e-mail, explicando que, além de “teóricos da conspiração,”“extremistas religiosos, sociais ou políticos e cidadãos soberanos, bem como pessoas com ideologias relacionadas ao capitalismo, comunismo, socialismo ou marxismo” também se encaixa na conta.

Os oficiais também foram instruídos a relatar “todos os assuntos que indicam comportamento preocupante ou crescente devido a crenças ideológicas, incluindo ideologias religiosas e de questão única” e avisou sobre o “riscos” inerente ao lidar com esses grupos.

A orientação vem depois que um tiroteio mortal em Wieambilla em dezembro deixou dois policiais e um civil mortos, além dos três atiradores. Nathaniel, Gareth e Stacey Train supostamente atiraram nos policiais Rachel McCrow e Matthew Arnold e feriram dois outros policiais em sua propriedade, matando também o vizinho Alan Dare quando ele foi atraído ao local pelo barulho. Os trens foram então mortos por policiais especializados após um impasse de horas.













As autoridades estão chamando o incidente de “ataque terrorista religioso”, citando as crenças fundamentalistas cristãs dos Trains, uma linhagem conhecida como pré-milenarismo, cujos adeptos se preparam e antecipam o Fim dos Dias. Uma investigação policial concluiu que a família tinha “agiu como uma célula autônoma” para realizar o ataque, disse a vice-comissária da polícia de Queensland, Tracy Linford, a repórteres na quinta-feira.

“A ideologia extremista cristã tem sido associada a outros ataques em todo o mundo, mas esta é a primeira vez que a vemos na Austrália.”, disse o vice-comissário, reconhecendo que não havia evidências de que a família se identificasse como “cidadãos soberanos.” O diário de Stacey Train supostamente descreveu a polícia como “monstros e demônios.”

A polícia era potencialmente “atraído” para a fazenda dos Trains em busca de Nathaniel, um diretor de escola secundária que havia sido dado como desaparecido por sua ex-esposa em New South Wales e era procurado por acusações de armas de fogo.

Muito se falou das postagens de Gareth Train em fóruns online, onde ele descreveu o Covid-19 como um “arma biológica neurológica” e o massacre de Port Arthur em 1996, que levou a uma restrição severa da posse de armas para civis, como uma operação para “desarmar a população australiana.”