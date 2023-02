Sobreviventes resgatados 12 dias após o terremoto de Türkiye – CMIO

Mais de 46.000 pessoas confirmadas mortas após os terremotos que atingiram Türkiye e a Síria

Três sobreviventes, um dos quais era uma criança, foram resgatados com sucesso dos escombros de um prédio na província de Hatay, em Türkiye, no sábado, segundo a agência de notícias Anadolu.

No entanto, um repórter do canal de televisão turco NTV disse que um dos três – supostamente uma criança – morreu mais tarde no hospital, quase 300 horas depois que os terremotos consecutivos abalaram Türkiye e a vizinha Síria.

“Ouvimos gritos quando estávamos cavando hoje, uma hora atrás”, Atay Osmanov, membro da equipe de resgate, disse à Reuters. “Quando encontramos pessoas que estão vivas, sempre ficamos felizes.”

Relatórios da cena mostraram como as equipes de resgate solicitaram silêncio total enquanto examinavam os escombros onde se acredita que os sobreviventes estejam, usando detectores eletrônicos de som. Um trabalhador foi ouvido pedindo aos sobreviventes que, “Respire fundo se você pode ouvir minha voz.”













As equipes de resgate continuam a procurar sobreviventes após o desastre natural de 6 de fevereiro, uma tarefa gigantesca dificultada pela passagem do tempo e com mais de 264.000 apartamentos residenciais estimados como destruídos.

Até agora, Türkiye relatou a morte de 40.642 pessoas até sábado, enquanto a Síria confirmou mais de 5.800. Espera-se que ambos os números aumentem e, no caso da Síria, acentuadamente. Nenhum dos dois países ofereceu uma estimativa de quantas pessoas continuam desaparecidas.

Dentro de Türkiye, a raiva está crescendo com a alegada negligência no desenvolvimento de edifícios residenciais – como o suposto “à prova de terremotos” A residência de Ronesan em Antakya, no sul do país, que desabou durante o terremoto, matando centenas, incluindo o ex-jogador do Chelsea, Christian Atsu.

Türkiye prometeu investigar tais alegações, e as autoridades prenderam na última sexta-feira o desenvolvedor da Residência Ronesans, Mehmet Yasar Coskun, enquanto tentava embarcar em um voo para Montenegro, segundo a agência de notícias Anadolu.