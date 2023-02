Aumenta tensão militar entre Japão e Coreia do Norte após recente lançamento de míssil de Pyongyang

O secretário-chefe do gabinete do Japão , Hirokazu Matsuno, disse que o míssil de longo alcance foi disparado em um ângulo alto e. Ele caiu na água, a 200 km a oeste da ilha de Oshima, dentro da zona econômica exclusiva do Japão

Estimativas do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul também sugerem que o míssil foi lançado verticalmente e voou 900 km em uma trajetória elevada .

Os vizinhos da Coreia do Norte, que ocorre três meses depois que Pyongyang disse ter testado com sucesso um míssil balístico intercontinental Hwasong-17, e de também ter lançado com sucesso um

Coreia do Norte lança míssil balístico que teria caído dentro da zona econômica exclusiva do Japão

O Conselho de Segurança Nacional da Coreia do Sul, que auxilia o presidente no desenvolvimento de políticas de segurança, disse em comunicado que o lançamento provocativo viola as resoluções do Conselho de Segurança da ONU e só aumentaria as tensões na península coreana.