“Hoje, em todo o mundo , 339 milhões de pessoas precisam de assistência humanitária, o que representa 25% a mais do que no ano passado. Hoje anuncio a maior alocação de fundos de nosso Fundo Central de Resposta a Emergências – US$ 250 milhões”, disse Guterres a repórteres após participar na cimeira da União Africana.