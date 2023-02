Pyongyang dispara míssil antes de exercícios militares EUA-Coréia do Sul – CMIO

A Coreia do Norte disparou um míssil balístico de longo alcance de sua costa leste para o mar, de acordo com os militares sul-coreanos, um dia depois de alertar Washington e Seul de que emitiria um “forte” resposta aos próximos exercícios militares entre as duas nações aliadas.

Seul não informou imediatamente onde o míssil caiu, mas o vice-ministro da defesa do Japão, Toshiro Ino, disse que se estima que ele caiu nas águas cerca de 125 milhas a oeste da ilha de Oshimo, na costa de Hokkaido, dentro da área econômica exclusiva do Japão. zona.

De acordo com o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, Tóquio está mantendo um diálogo próximo com Seul e Washington após o incidente, que ele descreveu como “um ato de violência que aumenta a provocação à ordem internacional.”













Números do exército sul-coreano disseram que a arma de longo alcance foi disparada de uma área em Sunan, onde o Aeroporto Internacional de Pyongyang está localizado, por volta das 17h22, horário local, no sábado.

O lançamento, que foi o primeiro da Coreia do Norte desde 1º de janeiro, ocorre um dia depois que Pyongyang emitiu uma severa repreensão ao anúncio dos próximos exercícios militares envolvendo a Coreia do Sul e os Estados Unidos.

A RPDC prometeu um “sem precedentes persistente, forte” resposta aos exercícios colaborativos planejados para as próximas semanas. Pyongyang referiu-se anteriormente a tais exercícios como uma “ensaio geral” para uma invasão em grande escala.

Os exercícios militares, que devem ocorrer nas próximas semanas, apresentarão respostas simuladas por computador às ameaças nucleares norte-coreanas, bem como treinamento de fogo real e exercícios de campo expandidos.

Os programas nucleares e de mísseis balísticos de Pyongyang são proibidos por resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas a liderança norte-coreana tem sustentado que o desenvolvimento de armas é um impedimento necessário para se opor aos ataques de Washington. “políticas hostis”.

Os militares norte-coreanos testaram um número recorde de mísseis balísticos intercontinentais (ICBMs) no ano passado, que afirma serem capazes de atingir qualquer lugar dentro dos Estados Unidos. O país também aprovou uma lei no ano passado que autoriza o lançamento de ataques nucleares preventivos sob certas condições.