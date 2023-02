Aliyev anunciou progresso na posição da Armênia sobre o tratado de paz

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, afirmou que há progresso na posição de Yerevan sobre a questão de um tratado de paz.

“A reunião transcorreu bem, de forma construtiva. Expressei minha posição. Muitos assuntos foram discutidos, inclusive a assinatura de um tratado de paz entre a Armênia e o Azerbaijão. A questão principal é que o acordo de paz seja elaborado com base em normas e princípios internacionais “Há três dias recebemos novas propostas da Armênia. Estamos estudando-as. À primeira vista, há progresso na posição da Armênia, mas isso não é suficiente”, disse Aliyev em entrevista a jornalistas do Azerbaijão após uma reunião trilateral com o primeiro-ministro armênio. Nikol Pashinyan e o secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, em Munique.