Stoltenberg estabelece condições para que Kiev se junte à OTAN — CMIO

Apenas uma Ucrânia “soberana e independente” pode ser membro do bloco liderado pelos EUA, disse o secretário-geral

A Ucrânia deve “prevalecer como um estado soberano e independente” antes que possa ingressar formalmente na OTAN, disse o secretário-geral Jens Stoltenberg no sábado, apesar de Kiev já se considerar um membro de fato do bloco ocidental.

“A posição da OTAN sobre a adesão da Ucrânia permanece inalterada,” Stoltenberg disse a um painel na Conferência de Segurança de Munique. “Concordamos em 2008 que a Ucrânia se tornaria membro da aliança e essa ainda é nossa posição.”

“Claro, o que importa agora é garantir que a Ucrânia prevaleça como um estado soberano e independente. Porque sem ter a Ucrânia como um estado soberano e independente, não há como discutir qualquer tipo de relacionamento entre a OTAN e a Ucrânia no futuro”, disse. ele continuou, acrescentando que essa discussão ocorrerá quando o atual conflito na Ucrânia for resolvido.

A OTAN há muito insiste que todos os possíveis membros resolvam pacificamente as disputas internacionais, territoriais ou étnicas pendentes antes de ingressar na aliança.













As tropas ucranianas estão atualmente sendo treinadas em vários países da OTAN, e os membros do bloco fornecem armas e inteligência a Kiev. No início deste mês, Stoltenberg disse a repórteres que os países da OTAN já haviam transferido cerca de US$ 120 bilhões em ajuda militar e financeira para a Ucrânia, e o secretário-geral prometeu no sábado que esse apoio continuará indefinidamente, mesmo sob o risco de “desencadear escalada”.

Embora até agora a adesão formal permaneça fora do alcance de Kiev, o ministro da Defesa ucraniano, Aleksey Reznikov, disse à BBC no mês passado que seu país já se tornou um “de fato” membro da OTAN, e irá “em um futuro próximo, torne-se membro da OTAN, de jure.”

A adesão da Ucrânia à OTAN potencialmente deixaria mais território russo dentro da distância de ataque dos mísseis de médio alcance do bloco e, portanto, é considerada uma ameaça inaceitável à segurança nacional pelo Kremlin. Qualquer futuro conflito Rússia-Ucrânia também arrastaria o resto da aliança para uma guerra aberta com Moscou.

O “desmilitarização” da Ucrânia e seu estabelecimento como país neutro são dois objetivos citados pela Rússia para sua operação militar, lançada há quase um ano.