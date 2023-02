Dívida de cartão de crédito nos EUA atinge alta histórica – CMIO

A dívida do cartão de crédito dos EUA chegou perto de um trilhão de dólares no quarto trimestre de 2022, disse o Federal Reserve Bank de Nova York em seu relatório trimestral sobre dívidas domésticas, divulgado na quinta-feira.

De acordo com os dados, os saldos de cartões de crédito dos americanos saltaram de US$ 61 bilhões para US$ 986 bilhões nos últimos três meses do ano, um recorde em toda a história de sua observação desde 1999.

A dívida total das famílias ultrapassou US$ 16,9 trilhões. As autoridades atribuem o crescimento aos preços ao consumidor persistentemente altos, aos fortes gastos do consumidor e aos repetidos aumentos nas taxas de juros, que elevaram as taxas de juros do cartão de crédito para quase 20%.

Os clientes do banco também foram vistos atrasando os pagamentos de empréstimos com mais frequência, o que, de acordo com pesquisadores do Fed de Nova York, é “preocupante.”

O valor atual do saldo do cartão de crédito é uma grande reversão em relação a dois anos atrás, quando os consumidores americanos pagavam suas dívidas usando dinheiro de estímulo recebido durante os bloqueios do Covid-19 e reduzindo suas despesas gerais, como férias, por causa da pandemia. Isso levou a uma queda nos saldos dos cartões de crédito, que caíram para US$ 770 bilhões no início de 2021, em comparação com US$ 890 bilhões no mesmo período do ano anterior.













No geral, a dívida de cartão de crédito dos EUA aumentou US$ 130 bilhões no ano passado, o maior crescimento anual já registrado. Os analistas esperam que o Federal Reserve aprove vários outros aumentos de juros este ano, elevando os custos dos empréstimos com cartão de crédito.

“É um problema triplo para os tomadores de cartão de crédito. Os saldos estão altos, as taxas estão altas e mais pessoas estão com dívidas no cartão de crédito”, Ted Rossman, da empresa de análise Bankrate, disse à Bloomberg, observando que o número de titulares de cartões de crédito com dívidas saltou para 46% no ano passado, de 39% no ano anterior.

O recorde anterior de dívida de cartão de crédito de US$ 927 bilhões foi estabelecido por consumidores dos EUA no quarto trimestre de 2019.

