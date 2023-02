Mais países aderem à alternativa SWIFT da Rússia – Banco Central – CMIO

O sistema de mensagens interbancárias SPFS da Rússia está se expandindo em um ritmo sem precedentes e agora inclui 469 participantes, de acordo com Alla Bakina, chefe do departamento nacional de sistemas de pagamento do Banco Central.

“No ano passado, conectamos tantos [members] quanto a todo o período de operação do sistema”, o funcionário do banco afirmou na sexta-feira à margem de um fórum em Ekaterinburg. Cerca de 115 dos participantes são entidades estrangeiras de 14 países, acrescentou Bakina.

Ela observou que o Banco Central da Rússia está trabalhando para conectar ainda mais países ao seu sistema SPFS. “Trabalhamos com países amigos; eles se conectam em diferentes formatos – tanto individualmente quanto por meio de um bureau de serviços. A lista está se expandindo,” disse o funcionário.

Uma alternativa ao SWIFT, o SPFS garante a transferência de mensagens financeiras entre bancos dentro e fora da Rússia. Foi criado no final de 2014 em resposta à primeira onda de sanções sobre a reunificação da Crimeia com a Rússia, que visava vários bancos russos, entre outras entidades.

Moscou promoveu o uso do SPFS enquanto o Ocidente aumentava as sanções. A Rússia também acelerou os esforços para se afastar do dólar e do euro em direção a acordos em moedas nacionais.

