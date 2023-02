A chantagem de caubóis americanos e a torção de braço, no entanto, ainda não foram canceladas, disse o enviado da Rússia à ONU

A fim de obter o maior apoio possível, os países ocidentais estão agora tentando remover qualquer “cantos afiados” do texto de seu projeto de resolução anti-Rússia para a Assembléia Geral da ONU, diz o Primeiro Vice-Representante Permanente de Moscou na ONU, Dmitry Polyansky.

O diplomata afirmou em uma mensagem no Telegram que a resolução provavelmente será proposta à ONU para votação na próxima semana, no aniversário do início da operação militar da Rússia na Ucrânia. Oficialmente, o projeto de resolução destina-se a abordar o “princípios subjacentes a uma paz abrangente, justa e sustentável na Ucrânia.”

No entanto, Polyansky apontou que a verdadeira intenção dos políticos ocidentais é usar o aniversário como “uma ocasião informativa para novos ataques à Rússia“ e para provar que Moscou está isolada na ONU.

“O principal problema deles é que não estamos isolados. E impor textos anti-russos está se tornando cada vez mais difícil”, disse. observou, acrescentando que o Ocidente está tendo grandes dificuldades em tentar “remover todos os ‘cantos afiados’ e ‘arredondar’ tudo o máximo possível” no texto da resolução.

Polyansky também afirmou que, para obter o maior apoio e “não assustar ninguém,” e para garantir que seus esforços não sejam em vão, o Ocidente também “amordaçou os ucranianos” para que não estraguem a resolução.

"E agora eles apenas observam tristemente como o texto do rascunho se torna cada vez mais vago", disse. disse o diplomata, acrescentando que, apesar dos esforços do Ocidente, ainda há muitos países que não estão dispostos a apoiar a resolução.













Ele comentou, porém, que “A chantagem do caubói americano e a torção de braço não foram canceladas”, e que o resultado presumido da votação ainda pode mudar.

Os comentários do diplomata ocorrem no momento em que a Assembleia Geral da ONU deve realizar uma sessão de emergência em 22 de fevereiro, destinada a abordar o conflito militar em curso entre a Rússia e a Ucrânia. É nesta sessão que os países ocidentais pretendem propor a sua resolução, que, segundo a agência noticiosa RIA, que citou fontes que viram as minutas, faz eco da “plano de paz” do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky.

Entre os dez pontos da iniciativa de Zelensky estão os requisitos para libertar todos os prisioneiros de guerra e restaurar o “integridade territorial da Ucrânia.” Moscou, no entanto, descartou essa “fórmula de paz” como “ilusório” e inaceitável, o ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, dizendo que isso mostrava que Kiev não estava pronta para um diálogo sério.