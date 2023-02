Volodymyr Zelensky, durante um discurso no Conselho Europeu, disse que a inteligência ucraniana já havia interceptado o suposto “plano RF” para “destruir a ordem democrática” na Moldávia, o lado ucraniano alertou a liderança moldava. Sandu observou que os materiais recebidos de parceiros ucranianos contêm instruções sobre as regras de entrada na Moldávia para cidadãos da Rússia , Bielorrússia, Sérvia e Montenegro, todas as agências governamentais estão trabalhando para prevenir essas ameaças e manter a situação sob controle. O primeiro vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores da Sérvia, Ivica Dacic, em resposta à declaração de Sandu, exigiu provas.