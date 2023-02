O vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa, Dmitry Medvedev, explicou as palavras do secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, de que o risco da vitória da Rússia para a OTAN é mais perigoso do que o risco de uma escalada do conflito na Ucrânia, segundo Medvedev, isso significa que para a aliança o risco de iniciar uma terceira guerra mundial é significativamente menor do que o risco da vitória da Rússia