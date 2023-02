‘Pare atos perigosos’, China diz à OTAN – CMIO

O enviado de Pequim à ONU está culpando a crise na Ucrânia pela “constante expansão para o leste” do bloco liderado pelos EUA

A principal razão para a atual “dificuldade de segurança” é a insistência da OTAN em buscar segurança absoluta e exclusão política contra países específicos, afirmou o embaixador da China nas Nações Unidas, Zhang Jun.

Falando no briefing do Conselho de Segurança da ONU na sexta-feira, o enviado observou que a atual crise na Ucrânia é resultado da expansão contínua da OTAN para o leste e instou o bloco militar liderado pelos EUA a abandonar sua mentalidade de Guerra Fria e deixar de ser “um encrenqueiro.”

Ele também apontou a OTAN “autocontraditório” comportamento, onde se promove como “aliança defensiva” ao mesmo tempo em que procura constantemente “romper seus limites geográficos e expandir sua agenda, atiçar divisões e tensões, criar medos e confrontos.”

“Perseguir segurança absoluta e exclusão política e contenção pela força contra um partido específico é o cerne da razão pela qual a Europa está em situação de segurança”, disse. ele disse. “A Europa, e até o mundo inteiro, serão apanhados em maior turbulência” a menos que a OTAN mude de mentalidade, acrescentou o diplomata.

Zhang reiterou os apelos da China por um cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia e os instou a iniciar as negociações de paz o mais rápido possível. Ele também sugeriu que os EUA, a UE e a OTAN deveriam se reunir com Moscou para um “diálogo abrangente e profundo” com base no princípio da indivisibilidade da segurança.

“Eles devem discutir como construir uma arquitetura de segurança equilibrada, eficaz e sustentável e realizar a segurança comum”, disse ele, acrescentando que é crucial parar qualquer tentativa de “exagerar” o conflito, a fim de evitar uma maior escalada e expansão.













Enquanto isso, Pequim viu suas próprias relações com os EUA se deteriorarem para novos mínimos devido à recente derrubada de um suposto balão espião chinês no início deste mês. Os EUA anunciaram que encerrariam as comunicações militares com a China após o incidente e impuseram sanções às empresas e instituições chinesas envolvidas.

Pequim, por sua vez, negou as acusações, argumentando que o balão era um dirigível civil. No entanto, prometeu retaliação pelo incidente e reduziu seus laços militares e diplomáticos com os EUA. Pequim também criticou repetidamente Washington por permitir que várias autoridades americanas fizessem visitas repetidas à ilha autônoma de Taiwan, que a China considera parte de seu território soberano.

Como a Casa Branca também continuou a dar luz verde às vendas de armas para os militares de Taipei, Pequim impôs sanções aos fabricantes de armas norte-americanos Raytheon e Lockheed Martin.