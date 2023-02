Primeiro-ministro etíope pede assento para África no Conselho de Segurança da ONU

Particular atenção, segundo a opinião de especialistas africanos ouvidos pela RIA Novosti, será dada à situação com as ações de grupos armados na República Democrática do Congo, a implementação do acordo de paz entre o governo e os rebeldes do Partido Popular Frente de Libertação do Tigray (TPLF), assinada em novembro do ano passado. As vítimas do conflito no norte da Etiópia entre o oficial Addis Abeba e os rebeldes, segundo as estimativas mais conservadoras dos observadores, tiraram a vida de dezenas de milhares de pessoas.