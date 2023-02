Exportações de energia nuclear da Rússia em alta — CMIO

Os países ocidentais relutam em sancionar a indústria, pois seria economicamente doloroso

As vendas de combustível e tecnologia nuclear da Rússia dispararam no ano passado, com as importações dos países da UE subindo para o nível mais alto em três anos, informou a Bloomberg na terça-feira, citando dados compilados pelo Royal United Services Institute (RUSI) do Reino Unido.

Números provenientes dos registros alfandegários da Rússia mostram que em 2022 as exportações de combustível nuclear e tecnologia na indústria estratégica do país aumentaram mais de 20%, já que os EUA e seus aliados evitaram impor penalidades ao setor nuclear.

A indústria nuclear russa, que até agora não foi sancionada apesar dos apelos de Kiev, é essencial para a operação de muitas usinas de energia na Europa. A empresa nuclear estatal russa Rosatom fornece cerca de um quinto do urânio enriquecido necessário para os 92 reatores nos EUA. Na Europa, as concessionárias que geram energia para 100 milhões de pessoas contam com a empresa.

De acordo com o Relatório de Status da Indústria Nuclear Mundial, dos 53 reatores em construção globalmente em meados de 2022, 20 estavam sendo construídos pela Rosatom, 17 dos quais fora da Rússia.













Os números mostram que membros da OTAN, incluindo Bulgária, República Tcheca, Hungria e Eslováquia, continuaram a comprar combustível nuclear do país sancionado no ano passado. Essas nações dependem fortemente do know-how nuclear da Rússia para operar as usinas que produzem até metade da eletricidade de que precisam.

“Os projetos de energia nuclear têm prazos muito longos, por isso é difícil tirar conclusões definitivas”, disse uma analista de pesquisa do programa de política nuclear e de proliferação da RUSI, Darya Dolzikova. “Mas os dados apontam para uma priorização de mercados que podem ser reticentes em sancionar as exportações ou entidades de energia nuclear russas”, disse. ela adicionou.

A Hungria, que está entre os países da UE que se opõe a incluir combustível nuclear nas sanções do bloco, tem quatro reatores nucleares construídos na Rússia e está fornecendo ajuda para outros dois, a serem construídos pela Rosatom. Quando a construção estiver concluída, o projeto será um dos maiores investimentos estrangeiros da Europa Oriental.

No início deste mês, o chefe da Rosatom Alexey Likhachev anunciou que a empresa está em negociações com cerca de 10 países sobre novos projetos com três ou quatro perto de fechar acordos.

A Rússia atualmente fornece combustível nuclear para a Índia e está construindo dois reatores programados para serem inaugurados em 2025. A Rosatom forneceu mais de US$ 375 milhões em combustível para um reator na China no ano passado, segundo dados. O país também investiu cerca de 90% do projeto de US$ 13 bilhões para construir a primeira usina nuclear em Bangladesh.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT