Japão protesta contra Coreia do Norte por lançamento de míssil

O Ministério da Defesa do Japão acredita que a Coreia do Norte pode ter lançado um míssil balístico intercontinental, informou a NHK.

Por sua vez, a agência Kyodo, citando dados do Ministério da Defesa japonês, esclarece que o míssil balístico esteve no ar durante 66 minutos. Ela voou uma distância de cerca de 900 quilômetros com uma altitude máxima de vôo de 5,7 mil quilômetros.