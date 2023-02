Casa Branca manterá conversas ‘secretas’ com autoridades de Taiwan – FT — CMIO

O ministro das Relações Exteriores e conselheiro de segurança nacional da ilha asiática visitará Washington enquanto uma delegação dos EUA viaja para Taipei

Uma delegação taiwanesa que supostamente chegará aos EUA no fim de semana participará de “conversas secretas” com funcionários da Casa Branca, informou o Financial Times, citando fontes anônimas.

De acordo com o jornal, as reuniões farão parte de um diálogo diplomático especial destinado a permanecer privado para evitar uma reação da China, que considera Taiwan parte de seu território. A delegação taiwanesa será chefiada pelo Ministro das Relações Exteriores, Joseph Wu, e pelo Conselheiro de Segurança Nacional, Wellington Koo.

Fontes do FT afirmaram que a delegação será hospedada pelo vice-conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jon Finer, bem como pela vice-secretária de Estado, Wendy Sherman.

A existência do “canal diplomático de longa data”, relatado pela primeira vez pelo Financial Times há dois anos, não foi oficialmente confirmado ou negado por funcionários dos EUA ou de Taiwan. No entanto, a agência afirma que o formato está sendo usado para tratar de questões de segurança em meio à crescente preocupação de Pequim. “assertivo” postura em torno da ilha autônoma.

Enquanto isso, os EUA teriam enviado várias de suas próprias delegações a Taiwan, apesar do aumento das tensões entre Washington e Pequim. O principal funcionário do Pentágono na China, Michael Chase, chegou à ilha no sábado para se reunir com colegas do governo taiwanês, segundo vários meios de comunicação. Nem Washington nem Taipei confirmaram oficialmente a viagem.

O contato contínuo entre autoridades americanas e representantes do governo taiwanês tem sido uma questão importante para Pequim, especialmente depois que a ex-presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, fez uma viagem à ilha em agosto. A China insiste que Taiwan faz parte de seu território soberano sob o “Uma China” política, e repetidamente exigiu que as nações estrangeiras não mantivessem laços diretos com Taipei e evitassem conceder legitimidade ao governo da ilha.

No entanto, Washington procedeu a organizar numerosas reuniões com autoridades taiwanesas e continua a dar luz verde às vendas de armas para os militares de Taipei. Na quinta-feira, Pequim impôs sanções aos fabricantes de armas dos EUA por causa dos acordos.