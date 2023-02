Produtor de energia britânico anuncia lucros gigantescos – CMIO

As receitas anuais da Centrica triplicaram como resultado de preços mais altos para os consumidores

A produtora britânica de petróleo e gás Centrica, proprietária da provedora de serviços British Gas, registrou lucros recordes para o ano financeiro de 2022, tornando-se a mais recente gigante da energia a se beneficiar dos custos crescentes.

De acordo com um relatório da empresa na quinta-feira, os lucros operacionais saltaram para £ 3,3 bilhões (US$ 4 bilhões) de £ 948 milhões (US$ 1,1 bilhão) um ano antes, superando o lucro anual recorde anterior da empresa de £ 2,7 bilhões (US$ 3,2 bilhões), registrado em 2012 .

A Centrica anunciou que entregaria £ 750 milhões (US$ 900 milhões) de seus lucros aos acionistas. O dividendo para o ano será de mais de £ 200 milhões (US$ 240 milhões), enquanto outros £ 300 milhões (US$ 360 milhões) serão gastos para aumentar o preço de suas ações ao recomprar suas próprias ações. A soma se soma a uma recompra de ações de £ 250 milhões (US$ 300 milhões) já anunciada, o que significa que a Centrica terá 10% a mais de todas as ações atualmente emitidas.

Os números recordes desencadearam novos apelos por impostos mais rígidos sobre os lucros abundantes dos fornecedores de energia, com o secretário-geral do Congresso Sindical (TUC), Paul Nowak, pedindo propriedade pública. “Enquanto milhões de famílias lutam para aquecer suas casas, empresas como a Centrica estão obtendo lucros monstruosos”, disse Nowak.

A secretária geral do sindicato Unite, Sharon Graham, repetiu as palavras de Nowak, descrevendo os lucros como obscenos. “Essas empresas de energia estão nos mostrando tudo o que há de errado com a economia falida do Reino Unido”, ela disse.

De acordo com as contas da Centrica, a gigante da energia pagou £ 1 bilhão (US$ 1,2 bilhão) em impostos durante o ano fiscal de 2022.

Dados da Agência Internacional de Energia (AIE) mostraram que os lucros globais com gás e petróleo passaram de uma média recente de US$ 1,5 trilhão para US$ 4 trilhões apenas no ano passado.

Na semana passada, o secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, criticou as empresas de petróleo por arrecadar “lucros monstruosos” e expandir a produção em vez de focar em energia renovável.

