Coreia do Norte dispara míssil balístico, diz Coreia do Sul

“Em conexão com o teste de mísseis da Coréia do Norte, é necessário: fazer todos os esforços possíveis para coletar e analisar informações e notificar oportunamente a população, garantir a segurança do transporte aéreo e marítimo e tomar todas as medidas necessárias em caso de imprevistos circunstâncias”, diz a mensagem. Gabinete do Primeiro Ministro do Japão no Twitter.