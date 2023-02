A demanda da UE e do Reino Unido por GNL dispara – Shell – CMIO

A UE e o Reino Unido aumentaram significativamente as importações de gás natural liquefeito (GNL) no ano passado e espera-se que a tendência continue, causando mudanças estruturais no mercado global de energia, informou a gigante energética britânica Shell em seu LNG Outlook para 2023, publicado na quinta-feira.

De acordo com a Shell, a UE e o Reino Unido importaram 121 milhões de toneladas de GNL em 2022, um aumento de 60% em relação a 2021, enquanto lutavam para encontrar suprimentos depois de perder efetivamente os fluxos de gás da Rússia.

A Europa garantiu o abastecimento de GNL devido a uma queda na demanda da China e uma diminuição nas importações do sul da Ásia. No entanto, de acordo com a Shell, “O apetite crescente da Europa por GNL” intensificará a competição no mercado global por novos suprimentos limitados nos próximos dois anos.

O relatório observou que o aumento da demanda europeia já empurrou os preços spot asiáticos de GNL para recordes próximos a US$ 70,5 por milhão de unidades térmicas britânicas (mmBtu), gerando “volatilidade nos mercados de energia em todo o mundo.”

“A guerra na Ucrânia teve impactos de longo alcance na segurança energética em todo o mundo e causou mudanças estruturais no mercado que provavelmente afetarão a indústria global de GNL a longo prazo. Também destacou a necessidade de uma abordagem mais estratégica – por meio de contratos de longo prazo – para garantir o fornecimento confiável e evitar a exposição a picos de preços.”, disse Steve Hill, vice-presidente executivo de marketing de energia da Shell.

O comércio global de GNL atingiu 397 milhões de toneladas em 2022, um aumento de 16 milhões de toneladas em comparação com 2021. A Shell espera que o mercado global de GNL permaneça apertado até meados da década de 2020, enquanto a Europa e a Ásia competem pelo fornecimento.













“No curto prazo, espera-se que o mercado global de GNL permaneça apertado e exposto a choques de oferta e demanda, com uma nova oferta limitada entrando em operação. Será necessário mais investimento na oferta para atender à demanda futura de GNL… O GNL está se tornando um pilar cada vez mais importante da segurança energética europeia, apoiado pelo rápido desenvolvimento de novos terminais de regaseificação,” De acordo com o relatório.

A Shell espera que a demanda global de GNL salte para 700 milhões de toneladas até 2040 e que surja uma lacuna entre oferta e demanda no final da década de 2020.

