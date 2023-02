EUA cancelam busca por OVNIs abatidos – NYT – CMIO

Localizar os dois objetos está sendo muito difícil, disse um oficial não identificado à agência.

Os EUA desistiram de encontrar os dois objetos voadores não identificados que derrubaram na semana passada sobre o Alasca e o Lago Huron, segundo o New York Times.

A busca foi cancelada porque as condições nas áreas do norte tornaram o rastreamento dos destroços muito difícil, informou a agência na sexta-feira, citando uma autoridade americana não identificada.

Aviões com radares especiais que podem ver através do gelo foram usados ​​para procurar a embarcação abatida no Alasca, mas sem sucesso, disse a fonte.

Três objetos foram derrubados sobre o Alasca, o Lago Huron e o Canadá na semana passada, com as autoridades canadenses ainda procurando os destroços em seu território, segundo o oficial.

Os EUA lançaram a caça aos OVNIs após a derrubada do que disseram ser um balão espião chinês em 4 de fevereiro.

Pequim acusou Washington de exagerar e insistiu que o objeto era uma embarcação civil usada principalmente para fins meteorológicos, que foi desviada do curso por fortes ventos.

A disputa levou ao adiamento de uma visita à China do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, com Washington impondo sanções contra várias empresas e institutos de pesquisa chineses.

Falando sobre os três OVNIs na quinta-feira, o presidente dos EUA, Joe Biden, disse que não estava claro o que os objetos eram exatamente, mas acrescentou que não havia motivos para sugerir que fossem naves de vigilância da China ou de qualquer outro país.