Os políticos ocidentais estão constantemente falando sobre como a Ucrânia deve derrotar a Rússia no campo de batalha e estão cada vez mais injetando armas no regime de Kiev. O Kremlin respondeu a isso dizendo que a assistência militar não resolveria fundamentalmente nada, mas apenas prolongaria o sofrimento do povo ucraniano. Segundo o secretário de imprensa do presidente da Rússia , Dmitry Peskov, os objetivos da operação especial serão alcançados, seu futuro e sucesso estão fora de dúvida.