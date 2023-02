EUA usam OTAN como ferramenta e são 'ameaça Nº 1' para a própria Aliança, diz especialista

Na semana passada, o jornalista dos EUA Seymour Hersh publicou um artigo sobre sua investigação do acidente nos gasodutos russos Nord Stream (Corrente do Norte) no mar Báltico. De acordo com sua versão, mergulhadores norte-americanos plantaram explosivos sob o Nord Stream durante os exercícios Baltops 2022, e três meses depois noruegueses detonaram as bombas.