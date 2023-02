Sanções ocidentais ajudaram a Rússia a encontrar novos mercados de petróleo – IEA – CMIO

China, Índia e Türkiye aumentaram as importações para compensar parcialmente uma queda nos embarques de petróleo russo para a UE, mostrou uma pesquisa

As exportações de petróleo da Rússia atingiram um recorde histórico no mês passado, apesar do embargo ocidental ao petróleo bruto transoceânico do país imposto em dezembro, revelou a Agência Internacional de Energia (IEA) em um relatório na quarta-feira.

As entregas de petróleo do país aumentaram 300 mil barris por dia (bpd) em janeiro em relação ao mês anterior, chegando a 8,2 milhões de bpd, provando que as exportações do produto estão se mantendo, segundo a AIE.

Os embarques de derivados de petróleo permaneceram inalterados no mês passado e totalizaram 3,1 milhões de bpd antes do embargo ocidental ao petróleo refinado russo, que começou junto com um teto de preço em 5 de fevereiro.

As nações da UE e do G7 introduziram um teto de preço para os produtos petrolíferos russos, estabelecendo um limite de US$ 100 por barril para diesel, combustível de aviação e gasolina, e um limite de US$ 45 por barril para outros produtos petrolíferos negociados abaixo do preço bruto. As exportações de combustível com preços acima desses limites são impedidas de receber serviços de seguro e remessa de empresas nos países ocidentais.

As exportações de petróleo da Rússia para a UE caíram dois terços em relação aos níveis pré-conflito, para 1,3 milhão de bpd, estimou a AIE. No entanto, os fluxos de petróleo russo para a China aumentaram 300.000 bpd para 2,1 milhões de bpd em janeiro, seu nível mais alto já registrado, disse a agência.













O mecanismo de limite de preço resultou no redirecionamento de seus suprimentos pela Rússia, com a Índia e a China se tornando os principais compradores de seu petróleo, acrescentaram.

“Moscou, por enquanto, redirecionou com sucesso os embarques de petróleo para a Ásia e o limite de preço do G7 para o petróleo bruto parece estar ajudando a manter os barris fluindo”, disse. disse o relatório.

O chefe da divisão de indústria e mercados de petróleo da AIE, Toril Bosoni, disse à CNBC na quarta-feira que a produção e as exportações russas de petróleo se mantiveram. “muito melhor do que o esperado” nos últimos meses.

“O limite de preço do petróleo bruto que chegou em dezembro permitiu o redirecionamento de grande parte do petróleo que anteriormente ia para a Europa para novos mercados na Ásia e para esse comércio usar os serviços marítimos da UE. E isso ajudou a facilitar parte da realocação do comércio”, ela adicionou.

China, Índia e Türkiye aumentaram as compras para compensar parcialmente a queda de 400.000 bpd nas exportações de petróleo da Rússia para a Europa em janeiro, segundo a IEA. Parte do petróleo russo ainda está chegando à Europa através do oleoduto Druzhba para a Hungria e a Bulgária, ambas isentas do embargo da UE.

