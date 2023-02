Estoques de gás da UE encolhem – dados – CMIO

As reservas em armazenamento subterrâneo devem cair para 40 bilhões de metros cúbicos neste inverno, de acordo com uma previsão

Os suprimentos de emergência de gás natural nas instalações de armazenamento subterrâneo da UE caíram abaixo de 65%, de acordo com dados da Gas Infrastructure Europe (GIE) divulgados na quarta-feira.

O bloco está tentando economizar gás principalmente em detrimento da demanda do setor, enquanto o clima relativamente ameno também ajudou a reduzir o consumo de energia. No entanto, os estoques atuais de gás estão abaixo dos níveis registrados no mesmo período de 2020, segundo o GIE.

Em 15 de fevereiro, os reservatórios de gás na UE estavam 64,81% cheios, com volumes totais de 70,55 bilhões de metros cúbicos (bcm). Os estoques na Hungria caíram para 51,45%, na França para 50,43% e para 40,83% na Letônia, segundo dados.

Por enquanto, os níveis de armazenamento estão fornecendo alguma proteção para a Europa, mas, se uma onda de frio em março queimar as lojas ou se a demanda da China se recuperar rapidamente, os preços do gás podem disparar novamente, alertam os analistas.

O GIE espera que durante este inverno os estoques das instalações de armazenamento subterrâneo caiam 60 bcm para um total de 40 bcm, o que seria 8% menor do que o nível médio de estoques de gás nos últimos cinco anos.

Em janeiro, a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a UE reduziu as importações de gás russo em 80%. Para compensar os défices de abastecimento de gás, a UE recorreu a embarques de gás natural liquefeito (GNL) a preços elevados dos EUA e do Qatar, e a importações aumentadas de gasodutos da Noruega e do Azerbaijão. Isso levou a um aumento nos preços do gás natural na Europa e nos preços à vista do GNL na Ásia no terceiro trimestre de 2022.

