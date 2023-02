Empresa-mãe da IKEA para descarregar todas as propriedades russas – mídia – CMIO

A empresa sueca Ingka Group, proprietária das lojas IKEA e dos mega shopping centers na Rússia, planeja vender todos os seus imóveis no país, informou a RBK na sexta-feira, citando fontes do mercado varejista.

De acordo com a agência de notícias, a empresa iniciou a busca por um comprador para toda a sua carteira de imóveis, que equivale a mais de 2,3 milhões de metros quadrados de imóveis. Isso inclui 14 shoppings Mega, 17 lojas IKEA e vários terrenos cuja construção foi planejada, mas ainda não começou. Fontes disseram que a empresa já está em negociações com pelo menos dois potenciais compradores. De acordo com dados da INFOLine-Analytics, o valor do portfólio imobiliário do Ingka Group na Rússia é de pelo menos US$ 5 bilhões.

O Ingka Group é o maior proprietário de imóveis de varejo na Rússia e um dos maiores proprietários de shopping centers do mundo. A assessoria de imprensa da empresa se recusou a comentar o que chamou de “rumores de mercado”, acrescentando que seus Mega shoppings ainda estão operando e que a empresa está focada em “garantindo a segurança das operações e a qualidade do atendimento ao cliente.” Todas as lojas IKEA na Rússia permaneceram fechadas desde o ano passado, uma decisão tomada sob pressão de sanções após o início da operação militar de Moscou na Ucrânia.

De acordo com Marina Malakhatko, chefe do departamento de varejo da empresa de consultoria CORE.XP, a decisão do Ingka Group de vender seus imóveis de varejo na Rússia pode resultar de preocupações com a lucratividade. Embora seus shopping centers não tenham sofrido significativamente mesmo durante a pandemia de Covid-19, a crise da Ucrânia e as sanções ocidentais “trouxe mudanças fundamentais para os negócios da empresa,” fazendo isto “muito arriscado” para permanecer no mercado russo, disse Malakhatko.

Inúmeras empresas, incluindo algumas que alugavam espaços em mega shoppings, foram forçadas a interromper seus negócios na Rússia devido a sanções. Malakhatko observou que, no ano passado, a Mega perdeu até 50% das marcas com as quais cooperava anteriormente. Devido ao encerramento das lojas IKEA, os Mega centros comerciais também perderam uma grande parte dos clientes.













Malakhatko disse que a propriedade do Ingka Group na Rússia é um ativo atraente, mas “devido ao seu tamanho, tal negócio está à beira de ser uma fantasia.” A melhor opção, ela acredita, seria dividir o portfólio e oferecer shoppings separados nas regiões para vários investidores.

A IKEA, da qual surgiu o Ingka Group, decidiu recentemente vender suas fábricas na Rússia, onde produzia madeira e fachadas de móveis para suas lojas. Uma comissão do governo já aprovou a venda das três instalações para dois compradores locais, o fabricante russo de bancadas de cozinha Slotex e o produtor de madeira Luzales.

