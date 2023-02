Inflação na França sobe — CMIO

Os preços ao consumidor em janeiro na segunda maior economia da zona do euro subiram 6% em relação ao ano anterior, mostram dados oficiais

O custo dos bens de consumo na França saltou 6% em janeiro em termos anuais, de 5,9% em dezembro, mostraram dados conclusivos da agência de estatísticas do país, Insee, na sexta-feira.

A alta do índice de preços ao consumidor (CPI) foi impulsionada pela aceleração dos preços dos alimentos, que subiram 13,3% em relação ao ano anterior, e dos preços da energia, que subiram 16,3%. Os aumentos de preços de bens manufaturados e de serviços diminuíram, segundo Insee.

O relatório mostrou que os preços ao consumidor com ajuste sazonal aumentaram 0,8% em um mês.

A taxa básica, que exclui itens com preços voláteis, como alimentos não processados ​​e energia, aumentou para 5,6% em janeiro, de 5,3% em dezembro. Enquanto isso, o IPC europeu harmonizado subiu 0,4% no mês e 7% no ano.

De acordo com uma previsão do Banco da França, a inflação no país atingirá o pico no primeiro semestre de 2023, após o qual diminuirá gradualmente para cerca de 2% até o final de 2024. Em dezembro, foi relatado que os fabricantes de alimentos franceses pediram aos varejistas aumentar os preços dos produtos em 15-25% desde o início de 2023 em meio à inflação e ao aumento dos custos de produção.

Os economistas esperam que a inflação no país comece a diminuir assim que os aumentos nos preços da energia diminuírem. Seu ministro das Finanças, Bruno Le Maire, disse que a principal prioridade econômica do país era reduzir os preços da energia e aumentar a inflação.

