O CEC do Cazaquistão anunciou os resultados do registro das listas partidárias para as eleições

ASTANA, 18 de fevereiro – RIA Novosti. A Comissão Eleitoral Central do Cazaquistão anunciou os resultados do registro das listas partidárias para a eleição de deputados ao Majilis (câmara baixa) do parlamento, todos os sete partidos registrados no país participarão da próxima campanha, Vice-Chefe do CEC da república Konstantin Petrov disse no sábado.

O presidente do Cazaquistão Kassym-Jomart Tokayev em 19 de janeiro dissolveu os Majilis do Parlamento e agendou eleições extraordinárias dos deputados da câmara para 19 de março . Simultaneamente às eleições parlamentares, os cazaques elegerão deputados dos maslikhats (órgãos representativos locais) em todos os níveis.

27 de janeiro , 09:27 CEC do Cazaquistão permitiu que dois novos partidos participassem das eleições locais

Sete partidos políticos estão registrados no Cazaquistão: o maior Partido Amanat, o Partido Democrático Ak Zhol, o Partido do Povo do Cazaquistão, o Partido Patriótico Democrático do Povo de Auyl, o Partido Social-Democrata Nacional, o Partido Verde de Baitak do Cazaquistão e o Partido da República” .

“Sete listas de partidos políticos reivindicando 69 mandatos de deputados dos Mazhilis do parlamento do país incluíam 281 candidatos”, disse Petrov na reunião.

Segundo ele, há 90 pessoas na lista do partido Amanat, 54 do partido Ak Zhol, 52 do Partido Popular do Cazaquistão, 25 do Auyl, 19 do OSDP, 18 do Baitak e 23 da Respublica .

Ele observou que a representação necessária de mulheres, jovens e pessoas com deficiência foi observada por cada partido político. A idade média dos candidatos é de 45,7 anos, 19 candidatos a deputado têm menos de 29 anos. As listas partidárias incluem 201 homens e 80 mulheres.

Anteriormente, Tokayev afirmou que a realização de eleições antecipadas para os Mazhilis e Maslikhats está relacionada com a reforma constitucional aprovada no referendo de 2022. De acordo com as emendas adotadas à lei básica, agora 70% dos deputados dos Mazhilis serão eleitos nas listas partidárias e 30% nos círculos eleitorais de mandato único. As eleições para maslikhats de regiões e cidades de importância republicana serão realizadas de acordo com um sistema eleitoral misto, na proporção de 50 para 50. E nas eleições para maslikhats de regiões e cidades de importância regional, os cidadãos votarão apenas em candidatos em um único país. constituintes do mandato. Antes que essas mudanças fossem feitas na legislação, Majilis e Maslikhats eram formados exclusivamente com base em listas partidárias.