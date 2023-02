Zuckerberg revela novo recurso do Instagram — CMIO

A plataforma de mídia social introduziu ‘canais’ – uma inovação adaptada em 2015 por seu concorrente Telegram

O Instagram da Meta lançou um novo recurso de ‘canais’, que permite aos criadores compartilhar atualizações de conteúdo com todos os seus seguidores. O CEO Mark Zuckerberg publicou um link para seu próprio canal no Facebook na quinta-feira.

Em sua postagem, Zuckerberg declarou que usará seu canal para compartilhar “notícias e atualizações sobre todos os produtos e tecnologias que estamos desenvolvendo na Meta.” Ele também revelou que o recurso de canais será introduzido em “Messenger e Facebook nos próximos meses.”

Uma novidade semelhante é há anos uma das marcas registradas do aplicativo de mensagens Telegram.

Uma declaração separada publicada no site da Meta no mesmo dia explicou que o novo “ferramenta pública de mensagens um-para-muitos” permite criadores “envolver diretamente com seus seguidores em grande escala.”

Enquanto o criador pode publicar conteúdo, os seguidores de um canal podem apenas reagir a ele e votar em enquetes.













O conglomerado de tecnologia disse que recursos adicionais, incluindo o “capacidade de trazer outro criador para o canal para discutir as próximas colaborações ou perguntas de crowdsourcing para um ‘pergunte-me qualquer coisa’” será adicionado em um futuro próximo.

Meta disse que os artistas marciais mistos Gilbert Burns e Mackenzie Dern, bem como a personalidade da mídia e empresário Josh Richards estão entre aqueles que iniciaram seus próprios canais no Instagram no primeiro dia em que o recurso foi disponibilizado.

A empresa-mãe do Instagram está despertando interesse, acrescentando que os anúncios estão atualmente “limitado” e qualquer pessoa interessada pode se inscrever para ser “considerado para acesso antecipado.”

Os criadores também têm a opção de manter um canal aberto apenas para assinantes pagos.

Se um canal for contra qualquer metapolítica, os usuários do Instagram podem denunciar o próprio canal ou “conteúdo específico compartilhado no canal.” A gigante da mídia social alertou que tem “ferramentas e revisores para ajudar” procure e remova esse conteúdo.

O aplicativo de mensagens Telegram revelou canais públicos em setembro de 2015, com o recurso se tornando cada vez mais popular desde então. Celebridades, políticos e meios de comunicação usam os canais do Telegram para divulgar suas mensagens.