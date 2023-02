Governador dos EUA trollado com imagem de Zelensky – CMIO

Donald Trump Jr. sugeriu que Mike DeWine, de Ohio, deveria ter se vestido como o líder ucraniano para garantir assistência em desastres

O filho do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, Donald Jr, compartilhou uma imagem trollando o governador de Ohio, Mike DeWine, por não conseguir obter assistência em desastres do governo Biden, após um catastrófico descarrilamento de trem que derramou materiais perigosos perto da cidade de Palestina Oriental.

Na imagem, postada originalmente no Instagram por uma conta com o identificador that_southern_dude, o governador é ilustrado usando uma máscara do presidente ucraniano Vladimir Zelensky com a legenda: “O governador de Ohio depois que Biden negou seu pedido de assistência a desastres.”

Na quinta-feira, o governo Biden recusou um pedido de ajuda federal para desastres do estado de Ohio, afirmando que não era elegível para ajuda, pois o incidente não se qualifica como um desastre tradicional, como um tornado ou furacão. Isso enquanto os EUA continuam gastando bilhões de dólares em assistência militar à Ucrânia.

Na semana passada, um trem de 150 vagões transportando dez vagões de materiais perigosos descarrilou, supostamente devido a problemas mecânicos envolvendo um eixo do vagão e falha no freio de emergência. Como resultado, uma quantidade significativa de produtos químicos, incluindo substâncias cancerígenas, foi derramada no ar, na água e no solo.

A Norfolk Southern, a operadora do trem, então iniciou uma liberação controlada e queima do gás altamente tóxico cloreto de vinila de um dos vagões, afirmando que não fazer isso teria transformado o trem descarrilado em um “bombear.” Um problema com a queima de cloreto de vinila, no entanto, é que o processo o transforma em cloreto de hidrogênio e fosgênio, uma arma química usada na Primeira Guerra Mundial.













Embora as autoridades do vilarejo da Palestina Oriental em Ohio já tenham suspendido a ordem inicial de evacuação e declarado a área segura, vários residentes reclamaram de sintomas físicos alarmantes, bem como de animais de estimação, gado e peixes mortos. A Agência de Proteção Ambiental também apontou que a água na área continua imprópria para beber, apesar das autoridades estaduais afirmarem o contrário.

Até agora, pelo menos cinco processos foram movidos contra a Norfolk Southern pelo descarrilamento e falha em descartar adequadamente o solo contaminado, após o vazamento de acrilato de butila tóxico no rio Ohio, que fornece água potável para cerca de 10% da população dos EUA.

Enquanto isso, após mais de uma semana de silêncio, o secretário de Transportes dos EUA, Pete Buttigieg, que está no comando de todas as ferrovias do país, recusou-se a assumir a responsabilidade pelo incidente na quarta-feira e transferiu a culpa pelo desastre do trem tóxico para o governo Trump. .