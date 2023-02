Audiência no caso de Vinnik adiada devido a uma sobreposição no cronograma da prisão

A audiência do caso do cidadão russo Alexander Vinnik nos Estados Unidos foi adiada devido a um atraso no horário por parte da instituição penitenciária onde ele está detido, disse o advogado russo David Rizk.

Segundo ele, a defesa, a promotoria e o juiz marcaram para sexta-feira uma audiência preliminar no caso de Vinnik via videoconferência. No entanto, o encontro não se realizou devido ao não comparecimento do russo, que não pôde comparecer “por confusão com o horário da prisão” onde se encontra detido.