FBI admite invasão de sua rede – CMIO

A agência dos EUA encarregada de combater o cibercrime está investigando uma invasão em seu próprio sistema

O próprio FBI, a principal agência federal de investigação de crimes cibernéticos nos Estados Unidos, foi hackeado. A agência confirmou na sexta-feira que está investigando um “isolado” violação de sua rede de computadores.

Hackers comprometeram um sistema de computador no escritório de campo da agência em Nova York, informou a CNN na sexta-feira, citando fontes não identificadas que foram informadas sobre o assunto. O sistema vinha sendo utilizado em investigações de exploração sexual infantil.

“O FBI está ciente do incidente e está trabalhando para obter informações adicionais”, disse. a agência disse em um comunicado a vários meios de comunicação. “Este é um incidente isolado que foi contido. Como esta é uma investigação em andamento, o FBI não tem mais comentários a fornecer neste momento”.













Não está claro quando o hack ocorreu, como o sistema foi violado ou o que os perpetradores pretendiam alcançar. O FBI ainda está tentando determinar a origem da invasão.

Terry Cutler, CEO da empresa de segurança cibernética Cyology Labs, com sede em Montreal, disse que o hacker no último incidente pode ter violado o sistema do FBI para vender acesso a ele.

As agências do governo dos EUA, incluindo o FBI, têm sido frequentemente alvo de violações de sistema. Por exemplo, em novembro de 2021, alguém explorou uma vulnerabilidade no sistema de e-mail do FBI para enviar um aviso falso de ataque cibernético de um endereço do FBI para milhares de destinatários. A agência respondeu dizendo que corrigiu a falha de software que tornou a farsa possível.