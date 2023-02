Pentágono envia seu homem de ponta da China para Taiwan – mídia – CMIO

Autoridades militares dos EUA e de Taiwan se recusaram a comentar a viagem relatada.

O principal funcionário do Pentágono na China chegou a Taiwan para se reunir com seus colegas na ilha, de acordo com vários meios de comunicação. A visita relatada é a primeira delegação de defesa de alto nível enviada por Washington em vários anos e ocorre em um momento de crescente tensão com Pequim.

Michael Chase, vice-secretário adjunto de Defesa da China, viajou para Taiwan na sexta-feira após reuniões na Mongólia, informou o Financial Times, citando quatro autoridades não identificadas. O Pentágono se recusou a confirmar a visita, dizendo apenas que a América “o apoio e o relacionamento de defesa com Taiwan permanecem alinhados contra a atual ameaça representada pela República Popular da China.”

“Nosso compromisso com Taiwan é sólido como uma rocha e contribui para a manutenção da paz e estabilidade no Estreito de Taiwan e na região,” O porta-voz do Pentágono, tenente-coronel Martin Meiners, disse à agência.

A viagem foi corroborada por duas fontes contatadas pela Reuters na sexta-feira, que discutiram a visita sob condição de anonimato e não ofereceram mais detalhes sobre o passeio.













Solicitado a comentar sobre a suposta viagem de Chase, o ministro da Defesa taiwanês, Chiu Kuo-cheng, afirmou que estava “não muito certo” que qualquer visita seria realizada, mas acrescentou que “aqueles que são amigáveis ​​conosco são muito bem-vindos.”

“Não vou explicar os detalhes. Não explicarei até receber uma notificação formal”, disse o ministro.

Chase seria o oficial militar mais graduado dos EUA a viajar para a ilha desde 2019, quando o subsecretário adjunto de Defesa para o Leste Asiático, Heino Klinck, se reuniu com autoridades taiwanesas para outra rodada silenciosa de negociações. Ele foi o oficial de defesa de mais alto nível a visitar em cerca de 40 anos.

De acordo com o Departamento de Defesa, Chase trabalhou anteriormente como cientista político sênior para a corporação RAND, onde sua pesquisa se concentrou em “Modernização militar chinesa” e política de defesa taiwanesa, entre outras coisas.













As tensões entre os Estados Unidos e Pequim atingiram novos patamares no ano passado, com as relações se deteriorando rapidamente depois que a então presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, viajou para Taiwan em agosto de 2022. Embora a China considere Taiwan parte de seu próprio território soberano e exija que estrangeiros nações não mantêm laços diretos com a ilha, Washington marcou inúmeras reuniões com autoridades taiwanesas e continua a dar luz verde à venda de armas para os militares de Taipei.

Na quinta-feira, Pequim impôs sanções aos fabricantes de armas americanos Lockheed Martin e Raytheon devido às vendas de armas para Taiwan, apenas um dia depois que as autoridades chinesas prometeram tomar “contramedidas” contra “Entidades dos EUA que minam a soberania e a segurança da China.”

As hostilidades entre as duas potências continuaram a aumentar desde que um balão chinês de alta altitude cruzou o espaço aéreo americano sem permissão no final de janeiro, com autoridades americanas insistindo que a aeronave foi usada para espionagem. Pequim negou a acusação, argumentando que o balão era para pesquisa científica e acidentalmente se desviou do curso.