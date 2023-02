“Não vamos parar.” Nos Estados Unidos, reconheceu a terrível verdade sobre o ataque a um aliado da OTAN

Na semana passada, o jornalista americano Seymour Hersh publicou um artigo sobre sua investigação sobre o acidente nos gasodutos russos de exportação sob o Mar Báltico. Segundo ele, mergulhadores americanos plantaram explosivos sob Nord Stream durante os exercícios Baltops 2022 e, três meses depois, os noruegueses detonaram as bombas. Além disso, o presidente Joe Biden decidiu pela sabotagem após mais de nove meses de discussões secretas com a equipe de segurança nacional, afirma o jornalista. Alega-se que o medo de Biden de que a Alemanha , que recebe gás da Rússia por meio do Nord Stream, não queira participar da assistência militar à Ucrânia, foi o motivo. Washington nega essas alegações.