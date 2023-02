Crianças enviadas ilegalmente para matadouros nos EUA – CMIO

Um empreiteiro foi multado por contratar menores de 13 anos para limpar equipamentos de frigoríficos

A empreiteira americana de limpeza Packers Sanitation Services Inc. (PSSI) foi presa por empregar crianças ilegalmente, incluindo algumas de apenas 13 anos, para trabalhar em matadouros, um dos ambientes de trabalho mais perigosos do país.

A empresa com sede em Wisconsin empregou pelo menos 102 crianças de 13 a 17 anos e as designou para trabalhar em turnos noturnos em 13 frigoríficos em oito estados, informou o Departamento do Trabalho dos EUA na sexta-feira. A PSSI, que é uma das maiores prestadoras de serviços de segurança alimentar e saneamento nos Estados Unidos, pagou mais de US$ 1,5 milhão em multas, totalizando US$ 15.138 por cada criança empregada ilegalmente.

Investigadores federais descobriram que os menores contratados pela PSSI trabalhavam com produtos químicos perigosos e limpavam equipamentos de matadouros, como serras traseiras e divisores de cabeça. Pelo menos três das crianças ficaram feridas, incluindo um jovem de 14 anos que trabalhava das 23h às 5h até seis dias por semana e faltou à escola depois de sofrer uma queimadura química.













O Meatpacking é uma das indústrias mais perigosas dos EUA, com trabalhadores três vezes mais propensos a sofrer ferimentos graves do que o trabalhador americano médio, de acordo com dados do governo. Com serras, trituradores, ganchos e extrusoras ao redor, lesões comuns incluem amputações de dedos ou mãos, fraturas, queimaduras e traumatismo craniano.

“Essas crianças nunca deveriam ter sido empregadas em frigoríficos, e isso só pode acontecer quando os empregadores não assumirem a responsabilidade de impedir que violações do trabalho infantil ocorram em primeiro lugar”, disse. disse Jessica Loman, vice-administradora do Departamento do Trabalho.

O departamento descobriu que a PSSI ignorou as notificações recebidas quando seus próprios sistemas marcaram algumas de suas contratações como menores de idade. Quando os investigadores chegaram com mandados, os funcionários da empresa supostamente tentaram atrapalhar a investigação.

“Nenhuma criança deve ser submetida às condições encontradas nesta investigação” disse Seema Nanda, advogado do Departamento de Trabalho. A legislação trabalhista dos EUA permite que as empresas contratem menores de idade para alguns trabalhos, mas não para aqueles considerados perigosos.