George Soros está defendendo a ordem mundial unipolar, não a liberdade – CMIO

Em seu último discurso, o bilionário envelhecido disparou contra os líderes mundiais que saíram de sintonia com sua fantasia liberal.

O bilionário George Soros falou na véspera da Conferência de Segurança de Munique deste ano em 16 de fevereiro, dando um tiro especial desta vez no primeiro-ministro indiano Narendra Modi e no presidente turco Recep Tayyip Erdogan, além dos alvos habituais.

Soros, que dirige a Open Society Foundation, definiu uma guerra contínua entre as chamadas sociedades abertas e as sociedades fechadas. Ele disse que o Modi da Índia é “não democrata” e apontou para “violência contra os muçulmanos” como parte de seu “ascensão meteórica”. Ele também criticou o governo de Modi por comprar petróleo russo. Ele expressou a esperança de um “renascimento democrático” na Índia, apontando para a última eleição presidencial no Brasil (onde o ex-presidente de esquerda Lula da Silva foi eleito de volta ao poder) como um exemplo do que poderia acontecer.

O bilionário também disparou contra Erdogan, acusando-o de administrar mal a economia turca e, ao mesmo tempo, tornar-se “mais autocrático em casa” por “prendendo seus oponentes políticos mais poderosos”. Ele até acusou o governo de Erdogan de politizar a ajuda humanitária após o terremoto devastador que acabou de abalar o país.













Ele também disse que a Rússia planejava derrotar a Ucrânia de uma vez por todas e planejava uma operação de mudança de regime na Moldávia. Mas, se Kiev puder resistir a isso, Soros acredita que pode virar a maré da guerra e, finalmente, vencer. Segundo ele, todos os ex-países soviéticos querem que isso aconteça para acabar com a “Império Russo”.

Ele argumentou que a China sofrerá com o que ele prevê ser o fracasso subsequente da Rússia, ao mesmo tempo em que faz inferências não científicas de que a política zero-Covid de Pequim foi um fracasso. O veredicto de Soros sobre a China é que ela não se tornará uma superpotência tão cedo.

Finalmente, ele mencionou o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, e suas tentativas de minar a democracia americana, desafiando a transição pacífica de poder e insistindo que ele é o presidente legítimo após as eleições presidenciais de 2020. de Trump “narcisismo”disse Soros, poderia levar a um deslizamento de terra do Partido Democrata no futuro e destruir o Partido Republicano, forçando-o a reformar com a influência venenosa de Trump.

Esse discurso foi um dos mais chatos que já tive o desprazer de presenciar. Outro velho intelectual de idade semelhante e uso semelhante de vocal fry, que admiro muito, é Noam Chomsky. O dissidente americano também tem o hábito de destruir verbalmente a liderança dos países que visita – mas suas tiradas são baseadas em conhecimento e fatos rigorosos, não em idealismos mesquinhos.

Quase exatamente um ano atrás, Soros fez um discurso sobre a China que foi igualmente repleto de engano ou total falta de conhecimento. Então, ele disse que a China estava retrocedendo em suas políticas de abertura e reforma e minando o potencial inovador de suas próprias empresas. Ele também disse que o governo da China estava se tornando comunista, como se já não fosse governado pelo Partido Comunista da China desde a fundação da República Popular. E ele disse que esperava que isso mudasse de rumo.

O governo de Pequim tem um índice de confiança de 89% de seus cidadãos em 2022 (uma queda de apenas dois pontos percentuais em relação aos 91% do ano anterior), o que significa que Soros terá uma longa espera antes que a mudança esperada aconteça. Quanto à abertura, a China ajudou a inaugurar a maior zona de livre comércio do mundo, a Regional Comprehensive Economic Partnership (RECP), uma iniciativa liderada pela China na região da Ásia-Pacífico, em 2021. Essa zona abrange cerca de 30% da tanto a população mundial como o PIB. Em termos do potencial inovador das empresas chinesas, uma métrica crucial pode ser uma indicação – a agência de propriedade intelectual da ONU destacou a China como tendo o maior número de patentes registradas no mundo em 2020.













Ao contrário das causas que Soros afirma defender, é mais provável que sua visão dê início a uma terceira guerra mundial – não a impeça. Não há provas credíveis de uma operação russa de mudança de regime na Moldávia. A posição global da China tem pouco a ver com o sucesso ou fracasso da Rússia na Ucrânia – os dois são parceiros, mas não uma entidade unificada, ou mesmo aliados; suas sociedades e economias são distintas.

O que Soros estava realmente divagando não era a corrupção ou o comportamento antidemocrático – mas a emergente ordem mundial multipolar, da qual a Índia e Türkiye estão, em vários graus, se tornando parte. Não vou perder meu tempo defendendo nomes como Modi ou Erdogan, pois seus registros são, na minha opinião, indefensáveis. Mas não são suas inclinações autocráticas que Soros odeia neles – são seus lampejos de independência.

Ele pode, a esse respeito, acabar se decepcionando com a virada do Brasil para a democracia, pois isso levará a um maior desenvolvimento do multipolarismo e visibilidade nas instituições multilaterais. Também acredito que ele subestima seriamente a total falta de princípios do Partido Republicano dos Estados Unidos e sua disposição de explorar até mesmo as fontes mais miseráveis ​​de ódio indomável para obter apoio político.

Apesar do que o velho “filantropo” deseja, a era da hegemonia liberal unipolar acabou. O mundo está entrando em uma nova era de multilateralismo e anti-hegemonia. O discurso de Soros perante a Conferência de Segurança de Munique pode, desta forma, ser um símbolo. Um símbolo de como a velha maneira de fazer as coisas morre com as divagações de um velho, enquanto a emergente ordem mundial multipolar nasce no grito estrondoso de bilhões de jovens em todo o Sul Global.