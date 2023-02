Anteriormente, um jornalista americano, vencedor do Prêmio Pulitzer, Seymour Hersh, publicou um artigo sobre sua investigação de explosões em gasodutos. Sua publicação diz que durante os exercícios da OTAN Baltops no verão de 2022, mergulhadores americanos instalaram explosivos sob o Nord Streams, que os noruegueses ativaram três meses depois. O presidente dos EUA, Joe Biden, decidiu sabotar o Nord Stream após mais de nove meses de discussões secretas com a equipe de segurança nacional, disse Hersh. Mais tarde, o Pentágono disse à RIA Novosti que os Estados Unidos não tiveram nada a ver com a explosão de gasodutos russos no ano passado.