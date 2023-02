Tropas ucranianas terminam curso intensivo sobre ‘assassinos de tanques’ dos EUA – CMIO

O primeiro batalhão de Bradley completou seu treinamento na Alemanha, anunciou o Pentágono

O primeiro grupo de soldados ucranianos completou seu “treinamento de armas combinadas de batalhão” na área de treinamento do Exército dos EUA Grafenwoehr na Alemanha, disse o Pentágono a repórteres na sexta-feira. O treinamento teve como foco o uso dos blindados M2 Bradley, prometidos no início de janeiro e que começaram a chegar à Alemanha nesta semana.

“Aproximadamente 635 ucranianos completaram o período de instrução de aproximadamente cinco semanas”, O porta-voz do Pentágono, general Pat Ryder, disse em um comunicado. O treinamento incluiu “tarefas básicas do soldado, como tiro ao alvo, juntamente com treinamento médico, esquadrão, pelotão e treinamento de companhia, e um exercício de força contra força de batalhão”, ele adicionou.

O segundo grupo começou a treinar no início de fevereiro, disse Ryder, enquanto outros 700 ucranianos estavam aprendendo a operar a artilharia autopropulsada M109 Paladin. Outros cerca de 900 ucranianos começarão a treinar em artilharia de campanha e veículos blindados M1126 Stryker na próxima semana.













Localizado no leste da Baviera, Grafenwoehr foi originalmente construído pela Alemanha Imperial antes da Primeira Guerra Mundial e expandido pela Wehrmacht em 1938 para praticar táticas de Blitzkrieg. Os militares dos EUA o ocuparam em 1945 e o operam desde então.

O Pentágono começou a treinar as forças ucranianas em Grafenwoehr em maio passado e expandiu o programa em dezembro. No entanto, o programa não se limitou à Europa; um número não especificado de ucranianos também voou para Fort Sill em Oklahoma, para serem treinados em sistemas de mísseis Patriot.

Enquanto isso, o primeiro lote de Bradleys chegou ao depósito do Exército dos EUA perto de Mannheim, na Alemanha, na sexta-feira. Um navio com cerca de 60 veículos deixou Charleston, na Carolina do Sul, há três semanas, logo após o anúncio do Pentágono de que enviaria o “assassinos de tanques” para Kiev. Desde então, o presidente Joe Biden também prometeu à Ucrânia um lote dos principais tanques de batalha M1 Abrams, embora eles possam não chegar antes de 2024.

Moscou alertou os EUA e seus aliados de que novos envios de armas para Kiev apenas atrasam o inevitável e arriscam um confronto direto. Washington e a OTAN insistem que não fazem parte do conflito, embora tenham enviado mais de US$ 100 bilhões em armas e munições para a Ucrânia nos últimos 12 meses.