Vučić diz que outro país retirou o reconhecimento da independência do Kosovo

O Parlamento sérvio, após dois dias de debates com a participação do Presidente Aleksandar Vučić, em 3 de fevereiro , por maioria de votos, aprovou o relatório anual do governo sobre as negociações sobre Kosovo e Metohija e a situação na região. O presidente da Sérvia anunciou aos parlamentares 10 pontos do programa da liderança do país diante das pressões externas. Entre eles estão a preservação da paz e da estabilidade, a exigência de formar uma Comunidade de Comunidades Sérvias no Kosovo e Metohija, garantir a segurança dos sérvios do Kosovo, atrair investimentos estrangeiros para a Sérvia e assim por diante.