Guerreira da justiça social dos EUA denunciada como impostora racial – mídia – CMIO

Ela é “branca como a neve”, disse a mãe do ativista ao The Intercept

Uma mulher que ganhou destaque no movimento de justiça social dos EUA, conseguindo um emprego como diretora de patrimônio, inclusão e cultura de um grupo ativista de esquerda, supostamente deturpou sua origem étnica por anos, escondendo o fato de que ela é branca.

Raquel Evita Saraswati, uma ativista LGBTQ muçulmana e funcionária sênior do American Friends Service Committee (AFSC), afirmou durante anos ser descendente de latinas, sul-asiáticas e árabes. O Intercept informou na quinta-feira que essas alegações estão sendo questionadas por outros membros do AFSC, que temem que ela esteja trabalhando em nome de grupos que buscam minar sua organização.

Saraswati nasceu Rachel Elizabeth Seidel, de acordo com sua mãe, Carole Perone. Seus pais são descendentes de europeus.

“Eu a chamo de Rachel,” Perone disse ao Intercept. “Não sei por que ela está fazendo isso.”

“Eu sou branco como a neve, e ela também” acrescentou Perone, que compartilhou fotos de sua filha com a mídia, mas pediu que não fossem publicadas. O Intercept disse que a tez de Saraswati nas fotos era muito mais branca do que a aparência bronzeada que ela tinha nos últimos anos.

Perone também compartilhou seu perfil no Ancestry.com e uma foto do falecido pai biológico de Rachel. O Intercept disse que outro parente confirmou que Saraswati é branco.

“Sou alemão e britânico, e o pai dela era italiano calabresa,” disse Perone. “Ela escolheu viver uma mentira, e acho isso muito, muito triste.”













Saraswati atuou em comissões prefeitas sobre assuntos LGBT na Filadélfia, de acordo com seu perfil no Linkedin. Ela não respondeu aos pedidos de comentários do Intercept. Ela postou uma mensagem no Twitter na quinta-feira, dizendo: “Ainda tenho Covid. Por favor, tenha paciência comigo sobre os atrasos na resposta.”

Se a acusação contra Saraswati for verdadeira, ela estaria seguindo uma longa linhagem de ativistas de esquerda dos EUA que foram expostos como impostores raciais. Talvez a mais infame tenha sido Rachel Dolezal, que alegou ser negra e renunciou ao cargo de líder do capítulo da NAACP depois que seus pais disseram à mídia que ela era branca em 2015.

Oskar Pierre Castro, que atuou no comitê de busca da AFSC que contratou Saraswati em 2021, disse ao Intercept que ela se apresentou como uma “Mulher queer, muçulmana e multiétnica.” Ele adicionou, “Realmente tocou em todos os pontos… me sinto enganado.”