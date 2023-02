Os EUA não encontraram um dos objetos que poderia ser um balão de $ 12

Anteriormente, a publicação de aviação Aviation Week informou que um dos objetos voadores derrubados anteriormente nos Estados Unidos poderia ser um balão no valor de US $ 12, lançado por membros de um círculo amador do estado de Illinois. O NIBBB (Northern Illinois bottlecamp baloon brigade) relatou que seu balão de ar estava “desaparecido” em 15 de fevereiro . A última vez que um balão com dispositivos, em particular, para rastrear partículas de ar, foi registrado sobre o Alasca por volta de 10 de fevereiro , após mais de quatro meses de voo. Nos mesmos dias, as autoridades americanas relataram um “objeto” abatido sobre o estado. Note-se que o custo dessas bolas feitas por amadores com microcircuitos pode variar de 12 a 180 dólares.