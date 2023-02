Senador dos EUA hospitalizado por ‘depressão’ – CMIO

O democrata da Pensilvânia, John Fetterman, também foi hospitalizado na semana passada depois de se sentir “tonto”.

John Fetterman, um senador democrata da Pensilvânia, deu entrada em um hospital para ser tratado de “depressão clínica“, de acordo com seu chefe de gabinete, Adam Jentleson, em comunicado divulgado na quinta-feira. O senador calouro tinha”experimentou depressão de vez em quando ao longo de sua vida“mas é”só se tornou grave nas últimas semanas“, de acordo com Jentleson.

Fetterman internou-se no Walter Reed National Military Medical Center na quarta-feira para receber tratamento.de forma voluntária” depois que foi recomendado pelo médico assistente do Congresso, Dr. Brian Monahan, que examinou o senador na segunda-feira. Um assessor sênior do senador disse a Dasha Burns da NBC que ele ficaria internado por “algumas semanas.“

O ex-vice-governador da Pensilvânia e sua equipe foram “pego de surpresa pelo início severo da depressão”, disse o assessor, acrescentando que era difícil distinguir seus sintomas daqueles do derrame debilitante que ele sofreu em maio, que o deixou incapaz de compreender as palavras faladas e exigindo um dispositivo de legenda oculta para se comunicar.













Apesar dos efeitos prolongados do derrame quase fatal que sofreu dois dias antes de ganhar a indicação democrata, Fetterman venceu o candidato republicano e médico da TV Mehmet Oz na eleição de novembro para se tornar o primeiro democrata a ocupar a cadeira em meio século.

Uma carta de seu cardiologista divulgada ao público durante a corrida do ano passado culpou a fibrilação atrial, uma condição com a qual ele foi diagnosticado em 2017, pelo derrame e revelou que ele também recebeu um marca-passo devido à cardiomiopatia.

Fetterman foi internado no hospital na última quarta-feira depois de sentir “tonto” durante um evento no Senado e foi mantido durante a noite. O porta-voz John Calvello disse aos repórteres que, enquanto se aguarda mais diagnósticos, “testes iniciais não mostraram evidência de um novo acidente vascular cerebral.“

O jornalista Glenn Greenwald descreveu a luta de Fetterman como “uma das histórias mais tristes que vi na política em anos” em um tweet postado na sexta-feira, sugerindo que a hospitalização do senador foi resultado da proibição da mídia de qualquer pergunta sobre sua aptidão para servir. Burns, da NBC, o primeiro repórter a entrevistar Fetterman após seu derrame, foi criticado e denunciado como “capacitador” por sua esposa Gisele por observar que o então candidato não conseguia entender conversa fiada sem o auxílio de seu dispositivo de closed caption.

Vários comentaristas, incluindo Ben Shapiro, do Daily Wire, e a personalidade do Twitter, Catturd, criticaram Gisele Fetterman na sexta-feira por pressionar seu marido a concorrer, apesar de saber de seus problemas de saúde. A campanha pode ter prejudicado permanentemente sua chance de recuperação, de acordo com o New York Times.