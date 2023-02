The Guardian: objeto derrubado por míssil dos EUA pode ter sido balão amador de US$ 12

O grupo de pessoas do estado de Illinois, que solta balões ocasionalmente por hobby, alega que um de seus artefatos “desapareceu em ação” sobre o Alasca em 11 de fevereiro

No mesmo dia, um jato F-22 norte-americano derrubou um objeto aéreo não identificado não muito longe do território canadense de Yukon .

De acordo com o jornal The Guardian, a trajetória do balão amador antes de seu último check-in eletrônico sugere uma possível conexão entre os casos.