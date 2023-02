Ataque islâmico a delegacia deixa sete mortos — CMIO

O Talibã paquistanês reivindicou a responsabilidade pelo ataque de sexta-feira a um complexo policial em Karachi

O Talibã paquistanês atacou o quartel-general da polícia na cidade de Karachi, no sul do Paquistão, matando três policiais e um civil antes de os militantes serem mortos em um tiroteio de horas com as forças de segurança.

Os três assaltantes, armados com granadas e outras armas, invadiram o complexo policial na sexta-feira, visando uma instalação fortemente vigiada que abriga os oficiais mais graduados da cidade. Alguns relatórios sugerem que os atacantes usavam uniformes da polícia, assim como foi o caso de um atentado a bomba contra uma mesquita do Talibã no Paquistão no mês passado, que matou mais de 100 pessoas, incluindo mais de 80 policiais.

No ataque de sexta-feira, testemunhas relataram ter ouvido uma grande explosão de dentro da estação, após várias explosões menores e uma saraivada de tiros. Os islâmicos foram mortos quando as forças de segurança retomaram o controle de um prédio comercial de cinco andares, indo de andar em andar e sala em sala para encontrá-los.

O incidente deixou 18 feridos. O vice-inspetor-geral Irfan Baloch disse à Reuters que poderia haver até 30 policiais na delegacia no momento do ataque.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Dezenas de mortos em explosão em mesquita no Paquistão

O Talibã paquistanês, também conhecido como Tehreek-e-Taliban Paquistão (TTP), intensificou seus ataques contra o governo do Paquistão nos últimos meses. O TTP tornou-se mais ativo desde que o Talibã afegão recuperou o controle do vizinho Afeganistão em agosto de 2021.